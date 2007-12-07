Тимошенко заявляет, что во вторник может быть сформировано правительство

Во вторник, 11 декабря, Верховная Рада может назначить не только премьер-министра, но и весь состав правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что сегодня партнеры по демократической коалиции обсуждают возможность назначения во вторник всего состава правительства. «Если мы сможем достичь компромисса по кандидатурам на должности министров, то во вторник есть шанс, что будет сформировано все правительство», - сказала лидер БЮТ, добавив: «Мы, собственно, работаем для того, чтобы это стало реальностью».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она ознакомилась с заявлением лидера фракции своего имени Владимира ЛИТВИНА, что при условии включения в правительственную программу всех положений предвыборной программы Блока Литвина представители этой политической силы готовы проголосовать за кандидатуру на должность премьер-министра.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что БЮТ внимательно изучил программу Блока Литвина, и каждый ее пункт будет включен в правительственную программу. По словам лидера БЮТ, на встрече с фракцией Блока Литвина она подтвердит это.

«И если Владимир Михайлович искренне это говорил, то мы говорим это искренне, что мы не только готовы внести сто процентов его программы в правительственную программу, но мы и в отличие от других готовы выполнить все эти положения, претворить их в жизнь», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.