Янукович цитирует Монтескье

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в Украине устанавливается «политический диктат победителей».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на втором заседании VIII внеочередного съезда судей Украины.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, такая ситуация сложилась из-за неуважения представителей власти к закону, и поэтому «право сильного доминирует над принципами политического компромисса и идеологического понимания, а политический диктат – это главный фактор правового нигилизма и казарменной демократии».

Премьер процитировал слова французского философа Шарля Монтескье: «Если законодательная и исполнительная власть будут объединены в одном лице или заведении, то свободы не будет…»

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что свобода также невозможна без отделения судебной ветви власти от других ветвей власти. По его словам, нередко оказывается, что судебная ветвь власти самой незащищенной и самой бесправной, поэтому в настоящее время очень актуальной является судебная реформа.

Он выразил сожаление, что правительству так и не удалось перейти к реализации системной судебной реформы.

«Из-за политического кризиса и отсутствия действенного парламента была заторможена реализация судебной реформы», - сказал премьер.