У Литвина отреклись от коммунистов

С Блоком Литвина не согласовывалась кандидатура Адама МАРТЫНЮКА (КПУ) на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.

Об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Украины Михаил СИРОТА (Блок Литвина).

Он отметил, что эта кандидатура блоком не обсуждалась и «вряд ли мы будем поддерживать кандидатуру из коммунистического лагеря».

Отвечая на вопрос, принимали ли представители Блока Литвина участие в обсуждении кандидатуры А.МАРТЫНЮКА от оппозиции на должность первого заместителя председателя ВР, М.СИРОТА ответил: «Не обсуждали, не согласовывали и не координировались».

Также он сказал, что «Блок Литвина не является оппозиционной фракцией».

На вопрос, будет ли выдвигать фракция свою кандидатуру на эту должность, он ответил, что судя по сегодняшнему заседанию фракции, этого не будет происходить.