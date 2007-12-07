Зварич сравнил Блок Литвина с целомудренной девушкой

Народный депутат от фракции НУНС Роман Зварыч называет «загадочной» ситуацию с возможным входом фракции Блока Литвина в состав коалиции демократических сил. Об этом он сказал в интервью «Украине молодой».

В частности, на вопрос, ожидает ли еще НУНС вход в коалицию Литвина, Зварыч ответил: «Загадочная ситуация с Блоком Литвина... Они — как и целомудренная девушка, которой якобы и замуж пора, и девственности жалко».

«Естественно было, чтобы они наконец определились, ведь для каждой парламентской политической силы, которая намерена системно организовывать свою деятельность, существуют только две возможности: или быть в коалиции и влиять напрямую на решения правительства, или работать в оппозиции», - отметил он.

Зварыч также отметил, что коалиция «несколько раз пыталась говорить об этом с разными представителями Блока Литвина, но нам каждый раз давали понять, что они пока не готовы».

Он также отметил, что на данный момент в регламенте Верховной Рады нет ни одной нормы, которая позволяла бы депутату не только отзывать свою подпись, но и выйти из коалиции.

«Депутат может только выйти из фракции. И если количество членов фракций, создавших коалицию, будет меньше 226 человек, коалиция будет считаться расформированной. Но в индивидуальном порядке выходить из коалиции невозможно. Так же, между прочим, не предусмотрен и индивидуальный вход», - сказал Зварыч.

ProUA