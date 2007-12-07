БЮТ будет дружить с НУ-НС против Мартынюка
10:23, 07 декабря 2007Политика
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Позицию обнародовал Турчинов
|Александр Турчинов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Украины Александр ТУРЧИНОВ (фракция БЮТ).
Он отметил, что в случае, если НУ - НС не будет голосовать за какую-то кандидатуру, то БЮТ также не будет поддерживать ее.
Как сообщал УНИАН, фракция НУ - НС заявила, что не будет поддерживать кандидатуру Адама МАРТЫНЮКА (КПУ) в случае его выдвижения от оппозиции на должность первого заместителя Председателя ВР.
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