Регионы опять заблокировали Раду

К началу пленарного заседания парламента депутаты фракции Партии регионов заблокировали президиум и трибуну Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности в данное время около десяти депутатов блокируют трибуны парламента и около двадцати – президиум.

Кроме того, несколько депутатов фракции Партии регионов разместились в ложе правительства. Пока причины блокирования неизвестны.