Регионы опять заблокировали Раду
09:55, 07 декабря 2007Политика
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К началу пленарного заседания парламента депутаты фракции Партии регионов заблокировали президиум и трибуну Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности в данное время около десяти депутатов блокируют трибуны парламента и около двадцати – президиум.
Кроме того, несколько депутатов фракции Партии регионов разместились в ложе правительства. Пока причины блокирования неизвестны.
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