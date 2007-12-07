Регионы опять заблокировали Раду

09:55, 07 декабря 2007
Политика
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ЯценюкК началу пленарного заседания парламента депутаты фракции Партии регионов заблокировали президиум и трибуну Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности в данное время около десяти депутатов блокируют трибуны парламента и около двадцати – президиум.

Кроме того, несколько депутатов фракции Партии регионов разместились в ложе правительства. Пока  причины блокирования неизвестны.

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