Эксперты пошли по "дорожной карте" Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, во время общественного этапа Национального круглого стола “Понимание ради европейского будущего” представитель аналитического центра “Открытая политика” Игорь Жданов отметил, что из 11 “критериев Фюле” Украина по 4 критериям имеет определенный прогресс, по 5 критериям - минимальный прогресс и еще по двум - никакого прогресса.

“Особенно беспокоят ситуация с выборочным применением уголовного законодательства, ситуация с реформой правоохранительных органов и принятием закона о прокуратуре”, - сказал эксперт.

На заседании был рассмотрен проект плана действий по реализации европейского курса Украины.

Как сказал политический и общественный активист, координатор рабочей группы Национального круглого стола Сергей Бондарчук, оппозиция и власть должны сосредоточиться на выполнении этого плана до конца сентября.

“Подписание ассоциации будет решаться не в ноябре, а в сентябре. 20-го числа будет доклад господина Кокса и господина Квасневского и уже до конца сентября будет принято политическое решение”, - сказал он.

По словам Бондарчука, среди пунктов плана действий, в частности, - реформа избирательного законодательства, повторные выборы в Верховную Раду в проблемных округах, реформа судопроизводства и вопрос заключения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

«Среди других пунктов плана действий - также, в частности, выполнение решений Европейского суда по правам человека и контроль за их выполнением, продолжение реформ управления публичными финансами и расширение полномочий Счетной палаты Украины», - сказал Бондарчук.

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Как сообщал УНИАН, экс-премьер Юлия Тимошенко в конце июня в статье под названием «67 рабочих дней?», размещенной на сайте «Украинской правды», предложила создать Национальный круглый стол «Понимание ради европейского будущего» для выполнения Украиной критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Полноправными участниками круглого стола должны стать Президент Украины, определенные им должностные лица его администрации и правительства, председатель Верховной Рады и лидеры фракций, руководители профильных комитетов ВР, которые принимают участие в евроинтеграционных процессах, представители Венецианской комиссии, представители делегации Евросоюза, лидеры политических групп Европарламента и послы ЕС в Украине. По убеждению Тимошенко, целесообразно пригласить к работе экс-министров иностранных дел всех украинских правительств.