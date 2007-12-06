В БЮТ уже намылились работать в субботу и воскресенье

Народный депутат Украины Александр ТУРЧИНОВ не исключает возможности работы Верховной Рады в сессионном режиме в субботу и воскресенье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал в интервью журналистам.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что парламент будет работать в сессионном режиме в выходные, он сказал: «если настроение у депутатов будет, то почему не работать в субботу и воскресенье».

При этом А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что сейчас оппозиция «идет на сознательное затягивание процесса для того, чтобы и дальше оттягивать формирование нового Кабинета министров».

А.ТУРЧИНОВ напомнил, что согласно Регламентом премьер-министр Украины должен быть избран на протяжении 5 дней после представления Президента.

В то же время он добавил: «Но если это будет на седьмой день, то здесь также проблем нет».

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что «председатель ВР все должен сделать для того, чтобы это состоялось в пятидневный срок». По его словам, если и дальше будет продолжаться процесс затягивания с кандидатурой первого заместителя председателя ВР, тогда эта должность останется вакантной, а состоится голосование за кандидатуру должность заместителя председателя ВР.