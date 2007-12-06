ВР разошлась: Яценюк радуется, что хоть говорить начали

Вечернее пленарное заседание Верховной Рады закрыто. Парламент продолжит работу в пятницу в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, перед закрытием вечернего пленарного заседания председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что во время Согласительного совета не была найдена общая позиция относительно избрания заместителей председателя ВР.

При этом консультации на этот счет, отметил он, продолжаются.

«Процесс идет, и то, что мы начали говорить, очень положительно», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, фракции, которые не вошли в большинство, не объединены в единое целое, и поэтому ни по одному из документов не могут выдвинуть единого кандидата.

В то же время, подчеркнул председатель ВР, выдвижение единого кандидата на должность первого вице-спикера является исключительно вопросом их внутренних договоренностей. А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня консультации на этот счет будут продолжены, чтобы уже завтра была общая позиция.