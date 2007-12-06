Рада с одного перерыва пошла на другой
17:25, 06 декабря 2007Политика
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Яценюк надеется, что консультации когда-нибудь закончатся
В заседании Верховной Рады объявлен еще один перерыв на 30 минут - до 17.45.
Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК по требованию двух фракций – Партии регионов и КПУ.
Перед объявлением перерыва А.ЯЦЕНЮК отметил, что до сих пор проводятся консультации между фракциями относительно кандидатур на должности первого вице-спикера и вице-спикера.
«Надеюсь, что мы придем к взаимоприемлемым кандидатурам», - сказал А.ЯЦЕНЮК.
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