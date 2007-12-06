Рада с одного перерыва пошла на другой

В заседании Верховной Рады объявлен еще один перерыв на 30 минут - до 17.45.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК по требованию двух фракций – Партии регионов и КПУ.

Перед объявлением перерыва А.ЯЦЕНЮК отметил, что до сих пор проводятся консультации между фракциями относительно кандидатур на должности первого вице-спикера и вице-спикера.

«Надеюсь, что мы придем к взаимоприемлемым кандидатурам», - сказал А.ЯЦЕНЮК.