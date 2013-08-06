Депутаты «Свободы» требуют запретить въезд музыканту, надругавшемуся над флагом Украины

Они требуют объявить бас-гитариста панк-группы «Бладхаунт Ганг» («Bloodhound Gang») Джареда Хасселхоффа «персоной нон грата» в Украине и привлечь его к уголовной ответственности за надругательство над государственным символом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

В своем обращении народные депутаты требуют привлечь музыканта к уголовной ответственности в соответствии со ст. 338 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над государственными символами» и признать вышеупомянутое лицо «персоной нон грата».

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«Украинская власть должна была бы немедленно отреагировать на надругательство над государственными символами. Однако реакция официальных лиц отсутствует. Это свидетельствует о том, что в Украине нет ни одного высокопоставленного должностного лица, защищающего честь и достоинство украинцев», – заявил Мирошниченко.

Как сообщал УНИАН, бас-гитарист группы Bloodhound Gang Хасселхофф во время выступления в Киеве 30 июля якобы помочился на флаг Украины. Позже, 31 августа, этот же музыкант на концерте в Одессе надругался над российским флагом.

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Киевская милиция уже открыла уголовное производство по факту надругательства американскими музыкантами над государственным флагом Украины - по ч. 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство») и ч. 1 статьи 338 УКУ («Надругательство над государственными символами»).

Также в Министерстве иностранных дел Украины назвали действия американской группы неприемлемыми. «Подобным действиям, связанным с надругательством над государственными символами, нет оправдания никакими так называемыми «эпатажами»», - подчеркнули в МИД.