На заседание Киевсовета вынесены 5 вопросов

В соответствии с документом, заседание состоится в сессионном зале в здании Киевсовета и КГГА (Крещатик, 36). Начало – 10.00.

В повестку дня заседания внесены пять вопросов:

первые два - внесение изменений в решения Киевсовета от 8 февраля 2013 года о Программе социально-экономического развития столицы на текущий год и о бюджете Киева-2013;

третий - о внесении изменений в решение Киевсовета от 20 июня 2002 года “Об образовании исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской госадминистрации) и утверждении его структуры и общей численности”;

четвертый - о внесении изменений в решение Киевсовета от 22 мая в 2013 г. об образовании Центров предоставления административных услуг в Киеве,

а также вопрос - “Об обращении Киевсовета к Верховной Раде Украины”.

Распоряжение подписала заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега.