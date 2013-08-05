На заседание Киевсовета вынесены 5 вопросов
На официальном сайте Киевсовета обнародовано распоряжение №123 от 5 августа в 2013 г. “О созыве XII сессии Киевсовета VI созыва”, согласно которому депутаты соберутся 19 августа.
В соответствии с документом, заседание состоится в сессионном зале в здании Киевсовета и КГГА (Крещатик, 36). Начало – 10.00.
В повестку дня заседания внесены пять вопросов:
первые два - внесение изменений в решения Киевсовета от 8 февраля 2013 года о Программе социально-экономического развития столицы на текущий год и о бюджете Киева-2013;
третий - о внесении изменений в решение Киевсовета от 20 июня 2002 года “Об образовании исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской госадминистрации) и утверждении его структуры и общей численности”;
четвертый - о внесении изменений в решение Киевсовета от 22 мая в 2013 г. об образовании Центров предоставления административных услуг в Киеве,
а также вопрос - “Об обращении Киевсовета к Верховной Раде Украины”.
Распоряжение подписала заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега.