Балога придумал, как проверить демкоалицию на соответствие

Руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА считает, что сформированное парламентское большинство перед процедурой голосования за кандидатуру на высшую правительственную должность должно принять пакет законопроектов, как это предусмотрено в Регламенте коалиции демократических сил. Такое требование недвусмысленно вытекает из текста коалиционного соглашения, подписанного лидерами блока «Наша Украина – Народная самооборона» и БЮТ и народными депутатами, избранными от этих политических сил, сообщает пресс-служба Президента. «Четкое соблюдение духа и буквы коалиционного соглашения, с которой БЮТ и «НУ-НС» шли на выборы, является принципиальным требованием Президента. Немедленное принятие на пленарном заседании парламента пакета законопроектов перед голосованием за кандидатуру премьер-министра подтвердит ответственную позицию демократической коалиции. В случае необходимости глава государства готов поддержать эти проекты законов как безотлагательные», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Руководитель президентского Секретариата напомнил, что речь идет о законах, которые должны воплотить в жизнь ключевые предвыборные обещания «НУ-НС» и БЮТ и внести изменения в функционирование государственного механизма. В частности, это отмена депутатской неприкосновенности, различных льгот и привилегий народных депутатов, внедрение норм императивного мандата, изменений к Закону «О Кабинете министров Украины» и законов, регулирующих деятельность центральных и местных органов власти. «Голосование за пакет из сверхважных законопроектов проверит демократическую коалицию на соответствие ее обещаний реальным действиям. Отклонение от требований коалиционного соглашения способно серьезно подорвать доверие общества к демократическим силам, создаст очередной повод для хаоса и деструкции в парламенте», – подчеркнул В.БАЛОГА.