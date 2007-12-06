Ющенко просит политиков не пиариться на газовом вопросе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает “большой” цену в 179,5 дол. за тысячу кубометров газа для Украины и призывает украинских политиков не политизировать вопрос поставок газа.

Об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

“Цена 179,5 долларов это большая, и для части украинской экономики это большой шок”, - сказал Президент. По его мнению, эти вопросы должны находиться “исключительно в профессиональной плоскости и не подвергаться различным политическим спекуляциям”.

“Я думаю, что эти люди должны знать тенденции прежде всего континентального рынка, региональных рынков и откровенно и честно заботиться о том, чтобы Украина получила оптимальную цену из тех условий, достаточно уникальных, которыми она владеет. Не нужно звать беды там, где ее нет еще”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что повышение цены на российский газ еще раз вынуждает пересматривать политику энергопотребления, особенно на таких объектах как коммунальное хозяйство, частный сектор и часть индустрии. “Но давать согласие на то, чтобы потреблять ежегодно 76 млрд. кубометров газа - это норма, и тратить на производство валового продукта в 4 раза больше энергии, чем это делают наши соседи, это бесперспективно”, - добавил он.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что темпы оптимизации энергопотребления являются нормальными. “Если сделать анализ потребления газа Украиной за последние 2,5 года, то мы из 76-78 млрд. кубометров газа сегодня используем 67. Темпы неплохие оптимизации энергетического потребления, но я убежден, что это не последняя цифра”, - сказал Президент.

Он также призвал украинских политиков не политизировать вопрос поставок газа. “Я бы очень советовал украинским политикам сегодня не политизировать вопрос поставок газа. Кроме вреда такие постановки ничего другого не принесут”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что 2,5 года тому назад он также был объектом критики за цену на газ в 95 долларов за тысячу кубометров. “Всех собак и котов навесили за то, что то была неудачная цена, а те, кто критиковал и Президента в том числе, говорили, что они вернут цену в 60-70 долларов”, - сказал он.