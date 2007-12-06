Ющенко внес в парламент представление на Тимошенко
10:33, 06 декабря 2007Политика
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Президент направил письмо
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины VI созыва представление о назначении Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом идет речь в письме, направленном главой государства сегодня в украинский парламент.
Представление внесено в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 106, частью третьей статьи 114 Конституции Украины по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.
Как сообщал УНИАН, месяц тому назад Ющенко пообещалне задерживать внесение в Верховную Раду кандидатуры премьера и справиться за сутки.
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