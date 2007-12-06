Ющенко внес в парламент представление на Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины VI созыва представление о назначении Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом идет речь в письме, направленном главой государства сегодня в украинский парламент.

Представление внесено в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 106, частью третьей статьи 114 Конституции Украины по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, месяц тому назад Ющенко пообещалне задерживать внесение в Верховную Раду кандидатуры премьера и справиться за сутки.