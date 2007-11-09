Ющенко обещает справиться с документами Тимошенко за сутки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что не будет задерживать внесение в Верховную Раду кандидатуры премьер-министра после того, как коалиция предоставит свои предложения по этому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Я заверяю, что на президентском столе дольше одних суток предложения, которые я получу от большинства, не задержатся с точки зрения подачи кандидатуры на должность премьер-министра», - сказал В.ЮЩЕНКО.

С этой целью, по словам главы государства, необходимо, чтобы как можно быстрее состоялось заседание Подготовительной группы по организации первой сессии Верховной Рады.

«Нам нужно закончить дискуссию относительно регламента работы рабочей группы, как можно быстрее собрать рабочую группу и определить день начала первой сессии», - сказал Президент.