Дипломаты говорят, что за захваченное судно с украинцами никто не требует выкуп

Экипаж уже больше недели находится в плену в Бенгази.

Украина потребовала от Ливии освободить моряков и назвала задержание "актом тяжкого преступления".

Дипломаты сообщают, что пленные обеспечены едой и водой. Компания Almar, которая осуществляет технический менеджмент судна, от комментариев отказалась.

"Этель" захватили 17 июля в порту Бенгази. Экипаж судна, которое прибыло в Ливию под флагом Сент-Китс и Невис, состоит из 19 граждан Украины.

"Все спокойно"

Временный поверенный Украины в Ливии Андрей Марченко в комментарии ВВС Украина опроверг информацию о том, что за задержанный в Ливии корабль "Этель" с украинским экипажем требуют выкуп.

"Я не знаю, откуда взялась эта информация, но она абсолютно не соответствует действительности", - сказал он.

По словам Марченко, в последние несколько дней на судне "все спокойно", а моряки обеспечены необходимым.

"Они обеспечены, у них есть определенный запас на борту. Кроме того, те, кто задержал их, не препятствуют общению с компанией, которая является агентом судна здесь, в Ливии. В случае необходимости им доставят все необходимое", - рассказал дипломат.

ВВС Украина удалось связаться с женой моряка, который сейчас находится на захваченном судне. Наталья Жорина говорит, что ее муж, третий механик "Этель", Владимир Жорин, должен был сойти с судна 10 июня, но задержался из-за проблем с выплатой зарплаты.

Госпожа Жорина говорит, что ежедневно общается с мужем смс-сообщениями. Экипаж корабля, по ее словам, продолжает работу на судне, но на палубу и за пределы "Этель" людей не пускают.

"Они ходят на работу, все в режиме. Все нормально пока. Они закрыты внутри, не выходят на палубу", - говорит она.

Сам захват, рассказывает жена моряка, произошел мирно. На судне есть вооруженные люди, но в случае любого беспокойства вмешивается портовая охрана, которая круглосуточная наблюдает за "Этель".

Без комментариев

По словам господина Марченко, дипломаты пытаются решить ситуацию как можно скорее, но подробности о переговорах предоставлять отказался.

"Сейчас этот вопрос решается, поэтому я бы от комментариев воздержался", - сказал он.

Базирующаяся в Одессе компания Almar отказалась комментировать ситуацию ВВС Украина. Сотрудник компании, который взял трубку, сказал только, что Almar осуществляет технический менеджмент, а с судовладельцем связывается только по интернету.

В Профсоюзе моряков дальнего плавания в Одессе ВВС Украина сообщили, что к ним уже обращались родственники захваченных моряков, но поскольку профсоюз не имеет ITWF инспекторов (International Transport Workers 'Federation - Международная федерация работников-транспортников) в Ливии, чтобы передать им дело, то необходимо обращаться в МИД.

23 июля украинский МИД заявил, что украинская сторона расценивает захват экипажа, как "акт тяжкого преступления" на территории Ливии, остающийся без надлежащей реакции официальной ливийской власти.

Министерство выразило жесткое требование о немедленном освобождении экипажа судна в соответствии с нормами международного права, обеспечения безопасности украинцев на территории Ливии, а также потребовало официальной реакции и разъяснений от ливийской стороны.

24 июля представитель МИД Украины опроверг информацию о причастности "Этель" к конфликту с транспортировкой автомобилей в Ливию.

По словам директора департамента информационной политики МИД Евгения Перебийноса, проблема с автомобилями касалась другого судна - "Фаины", которая зашла в Ильичевский порт в марте с около 600 автомобилями на борту.

Ильичевский суд арестовал судно и груз, который должен был быть доставлен из Иордании в Ливию, но зашел в украинский порт.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что с помощью "Этель" ливийские бизнесмены хотят вернуть утраченные авто или компенсировать убытки.

Из-за экономических проблем украинцы часто нанимаются в экипажи судов и оказываются в плену. Среди громких случаев взятия в плен судов с украинскими экипажами - "Фаина" и "Ариана".

В феврале 2009 года в Украину вернулся экипаж "Фаины", который четыре месяца находился в плену сомалийских пиратов. Позже в том же году в руки сомалийских пиратов попала "Ариана", моряки которой провели в плену около шести месяцев.

ВВС Украина