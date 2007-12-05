Донецкие сменяли Януковича вместе с дачей на три развалюхи (фото)
Тяжелая судьба резиденции «Мижгир’я»
Резиденция и.о. премьера Виктора Януковича в селе Нові Петрівці уже два месяца не является государственной дачей. Об этом пишет “Обозреватель”. Теперь это собственность неизвестной общественности фирмочки «Мединвесттрейд», директор которой Герасименко Геннадий Григорьевич прописан в Донецке. В подтверждение этого издание приводит договор мены между «Мединвесттрейд» и НАК «Надра Украины», на балансе которого резиденция «Мижгир’я», где живет Янукович, находилась как раз на момент заявления тогдашнего премьера о том, что государственные дачи, мол, так дорого содержать, что проще их продать.
|В этом доме в Міжгір`ї живет Виктор Янукович
Наиболее интересным моментом соглашения является то, что стороны заявили о своем желании считать стоимость трех домов в столице на улице Парковая аллея, 3, 5, 7 адекватной стоимости хорошо обустроенной государственной резиденции и всего имущества комплекса отдыха “Пуща-Водица” урочища «Мижгир’я», что в Киевской области, село Нові Петрівці, - впридачу.
|Три дома на Парковой аллее - единый комплекс прекрасной архитектуры, правда, в аварийном состоянии. В начале века это была больница для хронически больных детей, деньги на строительство которой предоставил известный меценат-сахарозаводчик Бродский. Конечно, этот объект ценен. Но далеко не такой ценный, как комплекс «Мижгир’я», в котором проживает Виктор Янукович.
В соглашении о передаче имущества сказано открытым текстом: “денежная доплата ни одной из сторон по настоящему Договору не осуществляется”.
Но кроме “адекватного обмена” и того факта, что в соглашении нет ни слова о земле, на которой стоят дома (хотя акт на приватизацию гектаров в «Міжгір’ї» в природе существует), в ситуации есть еще один пикантный момент. И.о. премьера как был, так и остается жителем “кочевой” дачи, пока она переходит из рук в руки.
|Это - самый забавный момент договора. К премьерской даче пришлось приложить еще и комплекс отдыха, чтобы ”уравновесить” стоимость трех развалюх на Парковой аллее.
И, как замечает “Обозреватель”, новый владелец премьерской резиденции категорически отказывается отвечать на вопрос, намерен ли он выгонять Януковича “на улицу”.
Впрочем, это с одинаковым успехом может значить как “не лезьте в чужие дела” (журналистам), так и “нет резона предварительно выслушивать крики возмущения” (Януковичу)
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