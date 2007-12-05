Донецкие сменяли Януковича вместе с дачей на три развалюхи (фото)

Резиденция и.о. премьера Виктора Януковича в селе Нові Петрівці уже два месяца не является государственной дачей. Об этом пишет “Обозреватель”. Теперь это собственность неизвестной общественности фирмочки «Мединвесттрейд», директор которой Герасименко Геннадий Григорьевич прописан в Донецке. В подтверждение этого издание приводит договор мены между «Мединвесттрейд» и НАК «Надра Украины», на балансе которого резиденция «Мижгир’я», где живет Янукович, находилась как раз на момент заявления тогдашнего премьера о том, что государственные дачи, мол, так дорого содержать, что проще их продать.

Наиболее интересным моментом соглашения является то, что стороны заявили о своем желании считать стоимость трех домов в столице на улице Парковая аллея, 3, 5, 7 адекватной стоимости хорошо обустроенной государственной резиденции и всего имущества комплекса отдыха “Пуща-Водица” урочища «Мижгир’я», что в Киевской области, село Нові Петрівці, - впридачу.

В соглашении о передаче имущества сказано открытым текстом: “денежная доплата ни одной из сторон по настоящему Договору не осуществляется”.

Но кроме “адекватного обмена” и того факта, что в соглашении нет ни слова о земле, на которой стоят дома (хотя акт на приватизацию гектаров в «Міжгір’ї» в природе существует), в ситуации есть еще один пикантный момент. И.о. премьера как был, так и остается жителем “кочевой” дачи, пока она переходит из рук в руки.

И, как замечает “Обозреватель”, новый владелец премьерской резиденции категорически отказывается отвечать на вопрос, намерен ли он выгонять Януковича “на улицу”.

Впрочем, это с одинаковым успехом может значить как “не лезьте в чужие дела” (журналистам), так и “нет резона предварительно выслушивать крики возмущения” (Януковичу)

Все иллюстрации из сайта “Обозреватель”