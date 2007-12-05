Возле Верховной Рады жители Днепропетровска будут требовать роспуска горсовета

6 декабря в 8-00 возле Верховной Рады Украины состоится акция активистов и жителей г. Днепропетровска за роспуск нынешнего Днепропетровского горсовета под лозунгом: “Гнати раду через зраду”. Поводом к этому стали нарушение депутатами обещания продавать земельные участки исключительно через аукционы и откровенный “дерибан” земли. Телефон горячей линии ”антидерибан земли в Днепропетровске” . Телефон: 8 (056) 770 45 54.