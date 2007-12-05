Яценюк в детстве по огородам не гасал и в футбол жестянкой не играл

Новый глава Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК в детстве «не играл футбол жестянкой». Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам тетя нового спикера украинского парламента Мирослава БАКАЙ, которая проживает в селе Княждвир Коломыйского района Ивано-Франковской области. По ее словам, мама А.ЯЦЕНЮКА (из семьи Бакай) жила в Княждворе, а затем поехала учиться в Черновцы, где вышла замуж и родила Арсения.

«Арсений в детстве был мальчик серьезный не по годам, – заметила М.Бакай, – не гасал по огородам с детворой и не играл в футбол мячом или жестянкой. Это ему был неинтересно – очевидно, потому, что в будущем парня ожидал успех в политике и в дипломатии».

Она также сообщила, что, когда в Черновцах, где живут родители спикера, началось массовое облысение детей, Арсений жил у дедушки-бабушки в Коломые и некоторое время ходил в городскую школу №1. (Осенью в 1988 году в Черновцах началось массовое интоксикационное облысение детей. Небывалая вспышка аллопеций пришлась на 1989 год. Было зафиксировано свыше 130 случаев такого облысения в Черновцах. – Ред.)

Тетя также сказала, что когда Арсений не был в большой политике, то всегда на праздники с родителями приезжал в Княждвир. А в этом году – в ранге министра иностранных дел – побывал в Коломые на Пасху инкогнито с друзьями. Теперь временами звонит по телефону тете.