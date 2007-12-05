Бойко намерен поставить Тимошенко перед фактом

Документы о поставке в 2008 году в Украину газа по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м будут подписаны сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед заседанием Кабинета министров сообщил сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

«Эта цена, учитывая жесткую конкуренцию на мировых рынках по энергоносителям, является для нас комфортной, особенно в сравнении с ценой на газ у наших соседей», - заявил Ю.БОЙКО.

По словам министра, согласно статистическим данным, которыми он располагает, химическая отрасль за 10 месяцев этого года отработала с рентабельностью 20%, поэтому никаких сильных ударов после повышения цены на газ она не получит.

Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать повышения цены на украинский газ для потребителей на внутреннем рынке, Ю.БОЙКО сказал: «Газ Украины» будет следовать четко, во-первых, рыночным тенденциям, а во-вторых, принципам защиты национальной экономики, в том числе и своего потребителя».

При этом, говоря о тарифах на транзит российского газа через территорию Украины, Ю.БОЙКО отметил, «мы можем повысить еще больше, но, учитывая то, что ставка транзита по нашей территории связана со ставкой транзита среднеазиатского газа по территории трех стран…, то это повышение пойдет на увеличение цены на газ – для нас это не выгодно».

Напомним, что сегодня Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что сразу после формирования нового профессионального демократического правительства у Украины появится шанс начать новый конструктивный разговор с Россией по газовому вопросу.

Справка УНИАН. 4 декабря т.г. Россия и Украина согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м. на границе с Украиной.

Фактически рост цен на газ для Украины составил 38% - со 130 долл. за 1 тыс. куб. м. в 2007 году до 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м в следующем. До последнего момента Украина рассчитывала, что стоимость газа на следующий год не превысит 160 долл. за 1 тыс. куб. м. Именно эта цифра уже заложена в проекте Госбюджета-2008.

Ставка за транзит российского газа через территорию Украины с 2008 г. будет составлять 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км, через территорию России для Украины - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Цена природного газа для Украины в 2007 году составляет 130 долл. за тыс. куб. м на украинской границе, плата за транзит газа через территорию Украины - 1,6 долл. за тыс. куб. м на 100 км расстояния.