Проблемы Черновецкого: 120 депутатов и каждый хочет что-то украсть

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ предлагает уменьшить количество депутатов столичного городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании по вопросам местного самоуправления, которое проходило в столице под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

“120 депутатов в Киевсовете и каждый хочет что-то украсть. Это проблема. Было 90. Мой предшественник сделал 120. А скоро будет тысяча. И все они живут харашо”, - сказал мэр столицы.

В то же время он добавил, что пошутил, а в действительности среди депутатов есть много порядочных, “и все, наверное, порядочные”, но все же их количество нужно немедленно уменьшить.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, например, в Женеве всего 4 депутата, в Москве – 35. “В Варшаве и Будапеште они (мэры городов - УНИАН) смеялись над количеством наших депутатов”, - добавил столичный председатель, рассказывая о своих встречах с руководителями европейских городов.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ раскритиковал существующую пропорциональную систему выборов местных депутатов. По его мнению, из-за формирования местных советов на пропорциональной основе в этих органах возникает конфронтация и конфликты, на лидеров политических сил негативно влияют непорядочные люди. “Она проблематична в том, что начинаются политические разборки и, кроме того, политический лидер может быть информирован людьми, которые вообще или совести не имеют, или не в курсе дел”, - объяснил он.

“Нужно немедленно ликвидировать пропорциональную систему в советах и уменьшить количество депутатов”, - убежден мэр Киева.

Справка УНИАН. 8 декабря в 2005 г. депутаты Киевского городского совета проголосовали за увеличение депутатского корпуса Киевсовета с 90 до 120 человек.

Во время обсуждения данного вопроса тогдашний Киевский городской председатель Александр ОМЕЛЬЧЕНКО сообщил, что, согласно законодательству, в соответствии с количеством избирателей Киева (а это 2 млн. 70 тыс. человек), депутатов Киевсовета может быть не меньше 120.

Другие депутаты столичного горсовета предлагали увеличить состав совета до 150 человек, мотивируя это тем, что это улучшит связь между избирателями и властью города, а разница между 120-ю и 150-ю депутатами несущественно повлияет на бюджет столицы.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что принятое решение не лишает депутатов права и возможности вернуться к этому вопросу на следующей сессии. «Совет оставляет за собой это право», - сказал он.