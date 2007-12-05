Проблемы Черновецкого: 120 депутатов и каждый хочет что-то украсть
"И все они живут харашо"...
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ предлагает уменьшить количество депутатов столичного городского совета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании по вопросам местного самоуправления, которое проходило в столице под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
“120 депутатов в Киевсовете и каждый хочет что-то украсть. Это проблема. Было 90. Мой предшественник сделал 120. А скоро будет тысяча. И все они живут харашо”, - сказал мэр столицы.
В то же время он добавил, что пошутил, а в действительности среди депутатов есть много порядочных, “и все, наверное, порядочные”, но все же их количество нужно немедленно уменьшить.
По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, например, в Женеве всего 4 депутата, в Москве – 35. “В Варшаве и Будапеште они (мэры городов - УНИАН) смеялись над количеством наших депутатов”, - добавил столичный председатель, рассказывая о своих встречах с руководителями европейских городов.
Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ раскритиковал существующую пропорциональную систему выборов местных депутатов. По его мнению, из-за формирования местных советов на пропорциональной основе в этих органах возникает конфронтация и конфликты, на лидеров политических сил негативно влияют непорядочные люди. “Она проблематична в том, что начинаются политические разборки и, кроме того, политический лидер может быть информирован людьми, которые вообще или совести не имеют, или не в курсе дел”, - объяснил он.
“Нужно немедленно ликвидировать пропорциональную систему в советах и уменьшить количество депутатов”, - убежден мэр Киева.
Справка УНИАН. 8 декабря в 2005 г. депутаты Киевского городского совета проголосовали за увеличение депутатского корпуса Киевсовета с 90 до 120 человек.
Во время обсуждения данного вопроса тогдашний Киевский городской председатель Александр ОМЕЛЬЧЕНКО сообщил, что, согласно законодательству, в соответствии с количеством избирателей Киева (а это 2 млн. 70 тыс. человек), депутатов Киевсовета может быть не меньше 120.
Другие депутаты столичного горсовета предлагали увеличить состав совета до 150 человек, мотивируя это тем, что это улучшит связь между избирателями и властью города, а разница между 120-ю и 150-ю депутатами несущественно повлияет на бюджет столицы.
А.ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что принятое решение не лишает депутатов права и возможности вернуться к этому вопросу на следующей сессии. «Совет оставляет за собой это право», - сказал он.