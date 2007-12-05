Как Тимошенко в Верховной Раде драку разнимала (фоторепортаж)
14:42, 05 декабря 2007Политика
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Регионалы блокировали урны
Вчера вечером в парламенте во время голосования за спикера ВР возле урн для бюллетеней произошла стычка между нардепами фракций коалиции и Партии регионов.
Регионалы пытались заблокировать доступ к урнам, и , в том числе, не дать возможности лидеру БЮТ Юлии Тимошенко и ее заместителю Александру Турчинову проконтролировать ход голосования депутатов от коалиции.
Периодически возникали драки…
В конечном итоге кандидатуру Арсения Яценюка поддержали 227-ю голосами.
Фото Александра Косарева / УНИАН
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