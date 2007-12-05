Как Тимошенко в Верховной Раде драку разнимала (фоторепортаж)

Вчера вечером в парламенте во время голосования за спикера ВР возле урн для бюллетеней произошла стычка между нардепами фракций коалиции и Партии регионов.

Регионалы пытались заблокировать доступ к урнам, и , в том числе, не дать возможности лидеру БЮТ Юлии Тимошенко и ее заместителю Александру Турчинову проконтролировать ход голосования депутатов от коалиции.

Периодически возникали драки…

В конечном итоге кандидатуру Арсения Яценюка поддержали 227-ю голосами.

Фото Александра Косарева / УНИАН