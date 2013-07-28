Путин поздравил украинских моряков и напомнил о "братстве народов"

Выступая на торжественном мероприятии по случаю праздника, Путин отметил, что "отвага, честь, верность воинскому долгу и боевым традициям неизменно присущи морякам и передаются из поколения в поколение", сообщает РИА Новости.

Президент РФ добавил, что Россию и Украину роднят славянские корни и язык, культура и религия. "Наши кровные и духовные узы неразрывны", - сказал Путин.

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"Поздравляю с праздником всех военных моряков России и Украины: и тех, кто сейчас стоит в парадном строю, и тех, кто на рейде, в походе, и, конечно же, наших дорогих ветеранов. Поздравляю всех севастопольцев, жителей города, которому самой историей определено стать связующим звеном нерушимого братства наших народов. Здоровья вам, благополучия и удачи!" - сказал Путин.

Напомним, ранее украинских моряков поздравил президент Украины Виктор Янукович.