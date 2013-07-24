В Казахстане двум сотрудникам Укрспецэкспорта дали 6 лет колонии строгого режима

Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь военного суда республики Шолпан Шикетаева.

Также, по словам пресс-секретаря, бывший начальник Главного управления вооружений Казахстана, обвиняемый в получении крупной взятки в размере 200 тысяч долларов от сотрудников украинского государственного предприятия, занимающегося экспортом и импортом услуг военного и специального назначения, осужден на 11 лет лишения свободы в колонии строго режима.

Начальника Главного управления вооружений Казахстана, генерал-майора Алмаза Асенова задержали в конце января 2013 года. Он подозревался в получении взятки в размере 200 тысяч долларов. Асенов в оборонном ведомстве отвечал за закупку, модернизацию и утилизацию различных вооружений - все многомиллионные контракты проходили именно через его управление. Также были арестованы по подозрению во взяточничестве двое сотрудников украинской государственной компании "Укрспецэкспорт", которая занимается продажей военной техники.

"Асенова осудили на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием в колонии строго режима. Его лишили звания генерал-майора", - сказала Шикетаева.

Она добавила, что двух сотрудников "Укрспецэкспорта" Школяренко и Хрулева осудили на шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества.