Янукович утвердил программу сотрудничества с НАТО

Как отмечается в тексте указа, размещенного на сайте главы государства, соответствующие действия принимаются «с целью обеспечения продолжения, в соответствии с положениями Закона Украины «Об основах внутренней и внешней политики», конструктивного партнерства Украины с Организацией Североатлантического договора по всем вопросам, которые представляют взаимный интерес, выполнения решений, принятых во время заседаний Комиссии Украина - НАТО 3 декабря 2008 года в Брюсселе и 15 апреля 2011 года в Берлине, и в соответствии с пунктами 1, 3 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины».

Кабинету министров поручено обеспечить координацию деятельности центральных органов исполнительной власти по выполнению Годовой национальной программы.

Кроме того, центральные органы исполнительной власти при участии других государственных органов, привлеченных к выполнению Годовой национальной программы, должны внести в месячный срок Министерству иностранных дел Украины предложения о привлечении помощи НАТО, необходимой для выполнения определенных в Годовой национальной программе основных мероприятий; подать до 20 декабря 2013 года Министерству иностранных дел отчеты о выполнении Годовой национальной программы.

МИД должен подать до 10 января 2014 года Кабмину обобщенную информацию о состоянии выполнения Годовой национальной программы для дальнейшего информирования Президента.

Государственному комитету телевидения и радиовещания, Министерству иностранных дел при участии других государственных органов, вовлеченных в выполнение Годовой национальной программы, поручено обеспечить регулярное информирование общественности о ходе и результатах ее выполнения.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.