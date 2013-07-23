Путин поведал о своем тайном крещении

Президент России Владимир Путин сообщил, что его крестила в детстве мать втайне от отца, который был членом коммунистической партии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Меня мама крестила, во всяком случае, как бы втайне от отца, который был членом компартии. Он не был никаким функционером - на заводе работал, тем не менее, был партийным деятелем на уровне цеховой заводской организации. И мама втайне от отца якобы меня крестила. Так что это затронуло и меня лично, и нашу семью", - сказал Путин в документальном фильме "Второе крещение Руси", который показали по телеканалу "Россия", комментируя тему притеснения церкви и верующих в советский период.