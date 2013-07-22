Какой язык приятно слышать украинцам при обращении (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Так, на вопрос «Что вы чувствуете, когда незнакомый человек обращается к вам на украинском языке?», 37,8% респондентов ответили, что им это приятно. Вариант «Ничего особенного не чувствую» избрали 59,4% опрошенных, 1,2% ответили, что обращение на украинском вызвало бы у них неприятные чувства.

На аналогичный вопрос относительно русского языка 15,4% ответили, что такое обращение им было бы приятным, у 75,6% опрошенных обращение на русском языке не вызвало бы особых чувств, а 5,6% такое обращение было бы неприятным.

Обращение на украинском языке вызывают приятные чувства у 59,4% жителей запада страны, у 48,5% жителей центральных областей, у 24% жителей юга и 20,6% на востоке Украины. Обращение на русском языке приятны 7,4% респондентов на западе страны, 15,3% — в центре, 20,7% — в южных областях, 17,8% - в восточных.

*** Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 мая 2013 года. Опрошено 2010 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос осуществлялся в 132 населенных пунктах (из них 79 городских и 53 сельских поселений). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.