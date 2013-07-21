Король бельгийцев отрекся от престола

Король бельгийцев Альберт Второй после почти 20 лет правления подписал сегодня, в День национального праздника Бельгии, акт об отречении от престола в пользу своего сына принца Филиппа, который становится седьмым по счету королем бельгийцев.

Как передаетРИА «Новости», церемония, которую транслировали каналы бельгийского телевидения, прошла в королевском дворце Брюсселя в присутствии членов монаршей семьи и федерального правительства Бельгии.

Уже буквально через полтора часа новый король бельгийцев Филипп как глава государства принесет перед членами обеих палат федерального парламента клятву на верность конституции и народу.

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Альберт Второй 3 июля объявил в телеобращении к нации о решении отречься от престола в пользу своего сына - 53-летнего наследного принца Филиппа. Причиной этого решения 79-летний монарх назвал состояние своего здоровья. После отречения Альберт Второй сохранил королевский титул, также как и его супруга. Правительство Бельгии постановило, что ежегодная дотация для собирающего отречься от престола короля Альберта Второго составит 923 тысяч евро. С этой суммы ему предстоит еще выплачивать налоги в размере 200 тысяч евро. Примерно две трети дотации монарху используются для оплаты услуг персонала, часть средств идет также на содержание королевского дворца и усадьбы.

Ранее совет министров назначил ежегодную дотацию будущему королю бельгийцев Филиппу в сумме 11,5 миллиона евро, индексируемых каждый год и с которых он будет возвращать государству около 7%.

Бельгийская королевская династия Саксен-Кобург-Гота была основана 21 июля 1831 года, когда принес присягу первый бельгийский монарх Леопольд Первый. Он был приглашен на трон через год после образования независимой Бельгии, созданной из отколовшихся от Нидерландов провинций. С тех пор 21 июля стал Национальным праздником Бельгии.