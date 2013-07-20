Перед отречением король Бельгии призвал людей верить в Европу

Монарх отметил, что Бельгии удалось стать федеральным демократическим государством, регионы которого пользуются большой степенью независимости.

Король обратился к бельгийцам с просьбой верить в Европу, несмотря на экономический кризис, и призвал руководство Евросоюза принимать дополнительные меры для создания рабочих мест.

3 июля Альберт II объявил о решении отречься от престола в пользу сына - 53-летнего наследного принца Филиппа.

Как объяснил 79-летний монарх, его сын "прекрасно подготовлен", чтобы выполнять обязанности короля, а его собственное здоровье не позволяет ему оставаться на престоле.

ВВС Украина