Перед отречением король Бельгии призвал людей верить в Европу

19:10, 20 июля 2013
Политика
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Король Бельгии Альберт II в своем последнем телеобращении к нации поблагодарил соотечественников за поддержку и призвал их сохранять единство страны.

Монарх отметил, что Бельгии удалось стать федеральным демократическим государством, регионы которого пользуются большой степенью независимости.

Король обратился к бельгийцам с просьбой верить в Европу, несмотря на экономический кризис, и призвал руководство Евросоюза принимать дополнительные меры для создания рабочих мест.

3 июля Альберт II объявил о решении отречься от престола в пользу сына - 53-летнего наследного принца Филиппа.

Как объяснил 79-летний монарх, его сын "прекрасно подготовлен", чтобы выполнять обязанности короля, а его собственное здоровье не позволяет ему оставаться на престоле.

ВВС Украина

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