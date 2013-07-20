Состояние здоровья Тимошенко не улучшилось – дочь экс-премьера
12:53, 20 июля 2013Политика
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Состояние здоровья экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которая продолжает лечение в стационаре ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, не улучшилось.
Дочь говорит, что состояние Тимошенко не изменилось
Как передает корреспондент УНИАН, об этом после трехдневного свидания с матерью сообщила сторонникам экс-премьера ее дочь Евгения Тимошенко.
“Такое же (состояние здоровья - УНИАН). Плохо себя чувствует”, - сказала она.
По словам Евгении, ее мать и сейчас не может самостоятельно передвигаться. “С помощью (передвигается - УНИАН). Я ей помогала передвигаться”, - сказала дочка Тимошенко.
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