Тимошенко проведет три дня с дочерью
12:20, 17 июля 2013Политика
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К Тимошенко на трехдневное свидание прибыла дочь.
Евгения приехала в харьковскую больницу
В Центральную клиническую больницу “Укрзализницы” Харькова для проведения долгосрочного (трехдневного) свидания с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко прибыла ее дочь и защитница Евгения Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, в 11.50 Евгения зашла на территорию больницы.
Она опровергла информацию о том, что приехала уговорить мать проходить лечение за границей.
“Это провокации, слухи и чушь”, - сказала Евгения.
При этом она отказалась говорить о возможности операции и лечения своей матери.
Встреча Е.Тимошенко с экс-премьером закончится в субботу утром.
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