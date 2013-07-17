Тимошенко проведет три дня с дочерью

В Центральную клиническую больницу “Укрзализницы” Харькова для проведения долгосрочного (трехдневного) свидания с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко прибыла ее дочь и защитница Евгения Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, в 11.50 Евгения зашла на территорию больницы.

Она опровергла информацию о том, что приехала уговорить мать проходить лечение за границей.

“Это провокации, слухи и чушь”, - сказала Евгения.

При этом она отказалась говорить о возможности операции и лечения своей матери.

Встреча Е.Тимошенко с экс-премьером закончится в субботу утром.