Кипрский офшор Курченко сконцентрировал 99,6% Одесского НПЗ

Кипрская компания Empson, входящая в группу ВЕТЭК, контролируемую бизнесменом Сергеем Курченко, сконцентрировала 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника.

Об этом говорится в сообщении Empson на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале июля компания ВЕТЭК сообщила о том, что закрыла сделку с крупнейшей частной российской нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» по покупке 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода. Сумма сделки, по словам Курченко, составляет более 100 млн долл.

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Ранее кипрская компания Empson в официальном бюллетени "Ценные бумаги Украины" сообщила, что готова выкупить 99,58% акций завода за 490,742 млн грн.

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, ранее размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долл.