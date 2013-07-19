Американский город Детройт объявил о банкротстве

Это крупнейшее муниципальное банкротство в истории США, сообщает РИА Новости со ссылкой на USA Today.

Сити-менеджер Кевин Орр, специалист по корпоративным банкротствам, еще в четверг утром заявил газете Wall Street Journal, что город надеется избежать финансовой несостоятельности. Однако у Орра уже был готов план реструктуризации долга в течение рекордных 6-8 месяцев.

Детройт находится в глубоком кризисе. Его население сократилось с 2000 года более чем на четверть, до 700 тысяч жителей. Шестьдесят лет назад в городе жило более 2 миллионов человек. Сейчас около 40 тысяч домов и участков пустуют, 36% жителей живут за чертой бедности.

Детройт лидирует по количеству убийств среди всех городов США с населением более 200 тысяч человек. Муниципалитет города ежегодно тратит на 100 миллионов долларов больше, чем зарабатывает, а остальное компенсирует займами.