Визит Александра Клименко в Харьков
14:49, 17 июля 2013Политика
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18 июля 2013 года Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко будет находиться в Харькове. Во время визита Александр Клименко встретится с руководителями предприятий с иностранными инвестициями.
После проведения встречи запланирован выход к прессе Министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.
Начало мероприятия в 13.00 по адресу: г. Харьков, пр. Правды, 2, гостиница «Харьков Палас».
Кроме того, Министр примет участие в открытии монумента Св. Андрею Первозванному (г. Харьков, Красношкольная набережная). По поводу аккредитации журналистов обращаться по тел. (057) 702-86-57 (59) в 16.00 17 июля 2013.
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