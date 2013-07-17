Визит Александра Клименко в Харьков

18 июля 2013 года Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко будет находиться в Харькове. Во время визита Александр Клименко встретится с руководителями предприятий с иностранными инвестициями.

После проведения встречи запланирован выход к прессе Министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Начало мероприятия в 13.00 по адресу: г. Харьков, пр. Правды, 2, гостиница «Харьков Палас».

Кроме того, Министр примет участие в открытии монумента Св. Андрею Первозванному (г. Харьков, Красношкольная набережная). По поводу аккредитации журналистов обращаться по тел. (057) 702-86-57 (59) в 16.00 17 июля 2013.