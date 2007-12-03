Каськив думает, что Тарасюк имеет что-то личное против Яценюка

Все члены фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” поддержали предложение об обязательном единогласном голосовании за кандидатуру Арсения ЯЦЕНЮКА на должность председателя Верховной Рады.

Об этом в интервью УНИАН сказал депутат из НУ-НС Владислав КАСЬКИВ.

Он подтвердил, что несколько народных депутатов из НУ-НС во время голосования в поддержку предложенной кандидатуры воздержались, но позже, во время голосования относительно единогласной поддержки завтра, высказались «за».

В.КАСЬКИВ сказал, что при голосовании за кандидатуру воздержался, в частности, Борис ТАРАСЮК. По его словам, «здесь, скорее, речь идет о личных мотивах». Он не уточнил, с чем эти мотивы связаны.

В.КАСЬКИВ отметил, если завтра Партия регионов не возьмет бюллетени для голосования, то фракции БЮТ и НУ-НС на совместном заседании будут определяться относительно дальнейших действий в этой ситуации.