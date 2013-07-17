Кабмин ищет внутренние резервы для оживления экономики - вице-премьер

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов во время заседания правительства, которое состоялось под его председательством.

"Напомню,что в рамках Государственной программы активизации развития экономики предусмотрен ряд проектов социально-экономического развития и инновационных проектов. Их реализация позволит в полной мере выполнить поручение Президента по активизации внедрения экономических реформ", - отметил Арбузов.

Он подчеркнул, что сегодня уже завершен первый этап программы: сформирован рабочий орган по отбору приоритетных проектов - Финансово-кредитный совет и наработано нормативно-правовую базу, которая необходима для построения эффективного механизма рассмотрения и утверждения проектов.

"На своем первом заседании Совет уже утвердил три проекта, которые мы с вами должны рассмотреть на заседаниях Правительства. А именно: два проекта развития транспортной инфраструктуры в г. Винница и проект строительства первой очереди Днестровской ГАЭС. Отмечу, что проект строительства ГАЭС является крупнейшим по масштабам в Европе в области гидроэнергетики", - заявил первый вице-премьер.

По словам Сергея Арбузова, реализация такого проекта позволит укрепить энергетическую безопасность и конкурентоспособность Украины, урегулировать график нагрузок и перетоков в энергосистеме, создать дополнительные рабочие места и увеличить уровень бюджетных поступлений.