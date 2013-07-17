Украинцам предлагают работать совместно с ВР ради евроинтеграции

«То, что власть забыла о гражданах, отстранилась и пытается кулуарно в закрытых кабинетах и ​​за стеной своих резиденций« решить вопрос »с Европейским Союзом - огромная ошибка. Граждане, общественные организации, украинские журналисты имеют право решать вопросы своего будущего в Европейском Союзе », - заявил народный депутат от« УДАРа Виталия Кличко », первый заместитель председателя комитета ВР по иностранным делам Валентин Наливайченко.

Именно поэтому, по его словам, сегодня в парламенте была создана общая открытая площадка для друзей Европы в Украине.

Он предложил гражданскому обществу парламентскую поддержку и взаимодействие. Как уточняется в сообщении, свои предложения и мнения граждане и представители ОО могут присылать по адресу: EUinUKRAINE@gmail.com.

Специально созданная группа внешнеполитических экспертов с участием представителей парламента и ОО изучит все предложения и подготовит на их основе стратегические рекомендации и законопроекты для успешной евроинтеграции Украины.