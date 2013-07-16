Дочь будет уговаривать Тимошенко согласиться на лечение в Германии - СМИ

Об этом заявила тетя экс-премьера Антонина Ульяхина.

«К нам тут срочно приехала Женечка (Евгения Тимошенко, дочь экс-премьера – ред.). Мы все вместе - мама Юли, Людмила Николаевна, я и Женя - обсуждаем эту новость. Женя завтра-послезавтра идет к маме на долгосрочное свидание, где узнает все подробности», - рассказала Ульяхина «Вестям».

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Как говорит родственница, сама Тимошенко пока не согласилась на выезд.

«Если бы Юля дала согласие, мы бы уже тут паковали чемоданы, и все вместе поехали. Но она этого до сих пор не сделала, и мы рассчитываем, что Женя ее убедит. И Саша (Александр, супруг экс-премьера – ред.) ее просит. Мы будем ее убеждать дать согласие, потому что считаем, что в нынешних условиях она не вылечится, а может остаться инвалидом. Это основная цель свидания Жени с мамой», - рассказала Ульяхина.

Как сообщалось, в польском издании Gazeta Wyborcza вчера появилась информация, что осужденная в 2011 году к семи годам тюрьмы, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко 15 сентября может быть выпущена за границу на лечение. "Такой шаг должен устранить основное препятствие на пути запланированного на ноябрь подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - писало издание.