Яценюк не получил единогласной поддержки в НУ-НСе

Фракция НУ-НС будет предлагать кандидатуру Арсения ЯЦЕНЮКА на должность председателя Верховной Рады Украины, но во время голосования за это решение на заседании фракции воздержались несколько депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат, член фракции НУ-НС Юрий КОСТЕНКО.

По его словам, за выдвижение кандидатуры А.ЯЦЕНЮКА проголосовала почти вся фракция, но «четыре-пять народных депутатов при голосовании воздержались».

На вопрос, кто эти депутаты, он сказал, что не следил за тем, кто и как голосовал.

Как сказал Ю.КОСТЕНКО, во время голосования в парламенте за спикера те, кто воздержались, будут голосовать за кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА.

На вопрос журналистов, что речь идет о тайном голосовании и эти депутаты могут и не поддержать кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА, Ю.КОСТЕНКО заверил, что все будет в порядке.

В то же время, на вопрос, будут ли собирать руководители фракции бюллетени у депутатов, чтобы обеспечить положительное голосование за эту кандидатуру, Ю.КОСТЕНКО ответил, что речь идет о том, чтобы народные депутаты перед видеокамерами показывали свои бюллетени.