Орденоносец Колесников припомнил Луценко ржавые пистолеты

Народный депутат Украины, глава Донецкого областного отделения Партии регионов Борис Колесников прокомментировал высказывания лидера "Народной самообороны" Юрия Луценко о награждении его (Колесникова) орденом "За заслуги" II степени.

"Очевидно, Юрий Луценко в примере с Папой Римским привел свой частный случай - когда с приходом лично его на пост министра внутренних дел и команды попрошаек, воров и рекетиров, которых он привел с собой, рейтинг "Нашей Украины" упал с 60% в феврале 2005 г. до 13,95% в марте 2006, - цитирует Бориса Колесникова сайт ПР. - А после его "духовной" работы в правительстве - очевидно, по "принципу папы Римского", о чем свидетельствует раздача индульгенций (ржавых пистолетов Министерства обороны), воровство (обслуживание жены Юрия Витальевича средствами связи Министерства обороны), мошенничество (полеты Юрия Витальевича с семьей за счет государства на самолете внутренних войск МВД), загадочная смерть правой руки Юрия Луценко в неравной борьбе за контроль над конверт-центрами в пользу МВД, - в мае-июне 2007 г. рейтинг "Нашей Украины", составлявший 20%, после союза с такой "мощной" политической силой, как "Народная самооборона" опустился до традиционных 14%".

"Так что автобиографический пример, приведенный Юрием Луценко, должен стать соотвествующим уроком для всех политических сил, которые в следующий раз захотят принять в свои ряды этого проходимца и популиста", - резюмировал Борис Колесников.