Луценко напоминает Ющенко историю с Папой Римским

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает «грубой политической ошибкой» награждение члена Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА орденом "За заслуги" II степени.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», по словам Ю.ЛУЦЕНКО, «вопросы даже не по уголовным делам, в которых фигурировал господин КОЛЕСНИКОВ. Вопрос в роли экс-председателя Донецкого областного совета КОЛЕСНИКОВА в разжигании сепаратизма, гражданского противостояния в Украине. Примером этого, в частности, являются события в октябре 2004 года, когда кандидата в Президенты ЮЩЕНКО встречали в Донецке с карикатурами в форме эссэсовца и массовыми хулиганскими действиями. Апогеем такой политики стал сепаратистский «сходняк» в Северодонецке, где яркой фигурой в очередной раз был Борис КОЛЕСНИКОВ. Только этих двух событий было бы достаточно, чтобы в годовщину референдума провозглашения независимости Украины не отмечать подобного деятеля».

Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что «авторитет института Пап римских в свое время пришел в упадок из-за введения практики продажи индульгенций разным ворам, мошенникам и убийцам. И только после отмены такой позорной практики авторитет Папы римского вновь поднялся до надлежащей высоты. Возможно, эта историческая справка стала бы хорошим уроком для тех, кто сегодня готовит подобные указы Президента Украины».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом наградил Б.КОЛЕСНИКОВА “за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие Украины, весомые достижения в трудовой деятельности, многолетний добросовестный труд и по случаю годовщины подтверждения всеукраинским референдумом 1 декабря 1991 года Акта провозглашения независимости Украины» орденом «За заслуги» II степени.