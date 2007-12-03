Тимошенко дала установку не отказываться от миллионных взяток

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что четыре депутата от БЮТ умышленно получили от Партии регионов средства для того, чтобы подтвердить факты подкупа парламентариев за отказ от создания коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

«Мы четырех депутатов довели вплоть до подписания заявлений, передачи карточек и взятия денег, которые потом были возвращены. И это был наш проект для того, чтобы окончательно обнародовать факты подкупа и пренебрежение политической моралью Партией регионов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она отказалась назвать фамилии этих четырех народных депутатов. При этом лидер БЮТ официально предупредила Партию регионов, что все деньги, которые они будут предлагать депутатам от БЮТ, будут браться, но передаваться в детские дома.

«Мы новую установку дали нашим депутатам относительно такой коррупции. Мы сказали, чтобы все деньги они брали, а затем публично передадим их детским домам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.