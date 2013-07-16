Аваков утверждает, что Италия отказалась выдавать Украине его бизнес-партнера

Италия предоставила политическое убежище бывшему заместителю председателя наблюдательного совета АО «Инвестор» Геннадию Гаевому – одного из основателей АО «Инвестор» экс-губернатора Харьковской области, народного депутата Украины Арсена Авакова.

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил сам Аваков, отвечая на вопросы в социальной сети.

«Да. Правда. Римский апелляционный суд. Corte apello di Roma», - написал Аваков.

Он также подтвердил, что итальянский суд, рассмотрев дело Гаевого, не нашел оснований для его экстрадиции в Украину.

Как сообщал УНИАН, Гаевой был задержан в ноябре 2012 года в итальянском городе Фрозиноне. По словам Авакова, Гаевой, узнав, что он объявлен в международный розыск, сам прибыл в полицейский участок.

Справка УНИАН. В сентябре 2011 года в рамках расследования уголовного дела о мошенническом завладении почти 700 га земли в Харьковском районе милиция задержала трех человек, среди которых - председатель правления АО «Инвестор» Андрей Переиденко. Геннадий Гаевой был объявлен в розыск.

Следствие предположило, что в течение 5 лет подозреваемые осуществляли мошеннические комбинации по незаконному присвоению земель общей площадью 697 га.