Госстат утверждает, что лишь 1,7% трудоспособных украинцев безработные
17:18, 16 июля 2013Политика
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Уровень безработицы в Украине в июне снизился до 1,7% от общего количества трудоспособного населения с 1,8% в мае, сообщает Государственная служба статистики Украины.
Безработица, по данным Госстата, снизилась
В абсолютных цифрах количество безработных в июне составило 465,3 тыс. человек против 501 тыс. человек в мае.
Количество безработных, получающих пособие, в июне составило 360,3 тыс. человек (в мае - 384,3 тыс. человек). Средняя сумма ежемесячной выплаты сократилась на 32 грн и в июне составила 1087 грн.
Конкурс на 10 вакантных мест составил 59 человек.
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Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в мае снизился до 1,8% от общего количества трудоспособного населения с 1,9% в апреле. Средняя сумма ежемесячной выплаты в мае составила 1119 грн. Конкурс на 10 вакантных мест в мае составлял 67 человек.
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