Евростат посчитал евробезработных

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) в апреле не изменился по сравнению с мартом, сохранившись на уровне 11,0%.

В апреле 2013 года самый низкий уровень безработицы был зарегистрирован в Австрии (4,9%), Германии (5,4%) и Люксембурге (5,6%).

Самый высокий уровень безработицы в апреле 2013 года был зарегистрирован в Греции (27,0% в феврале 2013 года), Испании (26,8%) и Португалии (17,8%).

По данным Евростата, в целом в апреле не имели работы 19,375 млн. человек в зоне евро, и 26,588 млн. человек в ЕС-27.

С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.