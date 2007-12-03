Герман: регионалы не будут голосовать ни за какого спикера ВР

Партия регионов обещает сделать все возможное, чтобы не допустить голосования по спикеру Верховной Рады Украины VI созыва открытым способом. Об этом журналистам сообщила народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Анна Герман, сообщает сайт ПР.

Она отметила, что сегодня есть попытки Блока Юлии Тимошенко не дать голосовать по кандидатуре спикера ВР тайно.

"Мы не дадим нарушать регламент всеми законными способами. Все будет по закону, и тот, кто победит, - победит по закону", - сказала Анна Герман.

Относительно участия Партии регионов в голосовании, то, по ее словам, это будет возможно только в случае, если Партия регионов будет "стержнем коалиций".

"В противном случае, Партия регионов не будет принимать участие в голосовании, даже не будет брать бюллетени для процедуры тайного голосования по кандидатуре спикера", - отметила Анна Герман.