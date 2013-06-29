Кожара призвал возобновить «культуру сотрудничества» в ОБСЕ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, Кожара отметил необходимость употребления последующих шагов, направленных на укрепление доверия между государствами-участницами ОБСЕ.

Касаясь вопроса процесса «Гельсинки +40», который является главной темой дискуссий нынешней сессии ПА ОБСЕ, Кожара акцентировал на неотложности возобновления «культуры сотрудничества», ставшей основой для подписания Хельсинского Заключительного Акта».

«Будущая юбилейная годовщина Хельсинского процесса является уникальным шансом для поиска общих ответов на вызовы, которые появляются перед нами, обеспечение стратегического направления ОБСЕ и, в то же время, продолжение усовершенствования механизмов всесторонней имплементации всего комплекса обязательств ОБСЕ, наработанных на протяжении десятилетий», - отметил он.

Председатель ОБСЕ подчеркнул на «необходимости дополнительных усилий для углубления связей между ОБСЕ и гражданским обществом». В этом контексте он отметил важную роль Парламентской ассамблеи.

Кожара также проинформировал парламентариев о достижении председательства Украины в реализации своих приоритетов, включая вопрос решения длительных конфликтов, обеспечения энергетической безопасности, предотвращения торговли людьми и обеспечения свободы СМИ в регионе ОБСЕ.

Министр поприветствовал усилие по укреплению сотрудничества между ОБСЕ и соседними с этой Организацией странами, включая Афганистан и государства Южного Средиземноморья. Министр положительно отметил недавнюю заявку Ливии относительно предоставления статуса партнера ОБСЕ по сотрудничеству.

Отмечая то, что наблюдение за выборами «является одним из определяющих направлений деятельности ОБСЕ», Кожара выразил надежду на то, что «конструктивное сотрудничество и взаимодействие в нашей деятельности и в дальнейшем будут залогом укрепления доверия к деятельности ОБСЕ в сфере наблюдения за выборами».

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзанньер, также выступая перед парламентариями, отметил, что «государства-участницы самостоятельно не в состоянии противодействовать таким транснациональным угрозам, как терроризм, незаконное обращение наркотиков и киберпреступность», а «укрепление безопасности каждого отдельного государства способствует безопасности всего сообщества ОБСЕ». Генсек предложил сосредоточить отдельное внимание в рамках процесса «Гельсинки + 40» на таких стратегических направлениях деятельности, как контроль за обычными вооружениями и укрепление имеющегося инструментария в сферах содействия надлежащему управлению и борьбы с коррупцией, вместе с необходимостью сохранения проблематики человеческого измерения в повестке дня деятельности Организации.

Работа 22-й Ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ продлится в Стамбуле с 29 июня по 3 июля 2013 года.