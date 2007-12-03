Тимошенко думает, что скоро регионалы будут перебегать к ней бесплатно

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что после избрания коалицией Председателя Верховной Рады и формирования правительства некоторые депутаты из лагеря оппонентов будут пытаться перейти на сторону БЮТ и НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время торжественного собрания актива БЮТ.

«После того, как будет избран спикер и сформировано правительство, я убеждена, бежать начнут к нам из другого лагеря, и при этом бесплатно», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что БЮТ и НУ - НС должны сделать все, «чтобы закрыть этот тоннель перебежчиков»

Она отметила, что именно демократическая коалиция должна продемонстрировать, как строится антикоррупционная программа. Для этого, по ее словам, первым шагом должно стать принятие закона об императивном мандате.

«Мы добьемся, чтобы депутаты, которые предают, отвечали перед законом независимо от того, по спискам какой политической силы они избирались», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.