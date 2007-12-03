Партия регионов ждет предложений от Яценюка

12:33, 03 декабря 2007
Политика
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Богатырева назвала приоритеты

Раиса Богатырева, Василий Киселев и Инна Богословская общаются во время пленарного заседания ВР. Киев, 29 ноябряКандидат на должность Председателя Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не обращался к фракции Партии регионов с предложением провести встречу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА.

«К нам официально Арсений ЯЦЕНЮК не обращался», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА., добавив, что нет даже соответствующего решения со стороны НУ - НС, и напомнила, что заседание фракции НУ - НС состоится сегодня вечером.

В то же время она сообщила, что в случае поступления соответствующих предложений фракция Партии регионов встретится с А.ЯЦЕНЮКОМ.

Р.БОГАТЫРЁВА заверила, что фракция Партии регионов будет встречаться со всеми кандидатами на должность Председателя ВР, подчеркнув, что приоритетом для «регионалов» является то, чтобы человек был профессионально подготовлен и мог бы организовать работу как парламентского большинства, так и оппозиции и воспринимался достаточно толерантно всеми политическими силами.

Отвечая на вопрос, будет ли Партия регионов предлагать своего кандидата, Р.БОГАТЫРЁВА сообщила, что этот вопрос пока не обсуждался на заседании фракции.

 

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